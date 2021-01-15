Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor

Düzce Belediyesi, vahşi depolama sahalarının tamamen tarihe karışması için Katı Atık Entegre Tesisi’nin ardından ikinci bir adım daha atarak ilçeler için daha ekonomik olacak olan transfer merkezi için çalışmalara başladı.

Düzce Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisine atıkların getirilmesinde sorun yaşanan ilçeler için transfer merkezi formülünü masaya yatırdı. Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) üyesi Belediye Başkanları, Düzce Belediyesinde bir araya gelerek; İl Özel İdaresi’nin topladığı atıkların taşıma mesafesinin uzun olması nedeniyle yeni bir transfer merkezine dökülmesine karar verdi. DİKAB, yeni transfer merkezi için çalışmayı başlattı.



Mesafe zorluyordu

Gölyaka, Kaynaşlı ve Gümüşova gibi Katı Atık Entegre Tesisine uzak mesafede olan ilçelerin ekonomik olarak da rahatlayacağı sistem sayesinde belediyeler daha az maliyetle atıklarını bertaraf edebilecek. Akçakoca’nın ilçesinin transfer merkezinin olması ve Yığılca’nın da mesafe yakınlığından dolayı muaf tutulduğu çalışmada, diğer ilçe, belde belediyeleri ile Özel İdare çöp toplama araçları, atıklarını Hecinler’e yakın kurulacak olan transfer merkezine daha kısa sürede getirebilecek. Böylelikle hem mesafeden, hem de maliyetlerden avantaj sağlanmış olacak. Bu çalışma ile de Hecinler bölgesine olan taşıma trafiği azalacak. İlçeler transfer merkezine atıkların taşınması için ortak çalışma da yapabilecek.

İlçelerin vahşi çöp depolama sahalarını terk etmeleri ve İSKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ceza almamaları için transfer merkezinin yapılmasına karar verilmesinin ardından DİKAB, yeni bir çöp transfer merkezi oluşturarak kısa sürede faaliyete geçirecek.

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