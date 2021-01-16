Ölümsüzlük mantarını ürettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölümsüzlük mantarını ürettiler

DHA

Ölümsüzlük mantarını ürettiler


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)UZAK Doğu'da yaklaşık 2 bin yıldır başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların alternatif tıp tedavisinde kullanılan, 'ölümsüzlük mantarı' olarak da bilinen kırmızı Reishi mantarı, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından üretildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya geleneksel tıp alanında kullanılan mantarın kilosunun 3 bin lira olduğunu belirterek, amaçlarının Türkiye'de tüketilen mantarın tamamının ülkede üretilmesi olduğunu söyledi.
Halk arasında Kırmızı Reishi mantarı olarak bilinen ve Uzak Doğu´da yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan 'Ganoderma Lucidum', Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından oluşturulan özel bir ekip sayesinde üretildi. İlk olarak üniversite içinde bulunan laboratuvarda üzerinde çalışılan mantar, çoğaltılarak üretim aşamasına geçildi. Gölyaka ilçesi Sarıdere köyündeki atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı. Geçen yıl mayıs ayında ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi. Mantarın üretimi tamamen organik olarak gerçekleştirildi, hiçbir aşamada sentetik kimyasal madde kullanılmadı. Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı.
'CİDDİ TİCARİ DEĞERİ VAR'
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Reishi mantarının zor yetiştiğini, ancak ciddi ticari değeri olduğunu ifade ederek, "Dünyada üretilebilmiş ve ticari değeri olan mantarlardan biri de Ganoderma lucidum adı verilen mantardır. Bu Reishi mantarı olarak bilinmektedir tüm dünyada. Ülkemizde ve tüm dünyada tıbbi değeri çok kıymetli olarak biliniyor. Ayrıca bu ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Halk arasında tıbbi amaçlar için bazen kanserde koruyucu olarak, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak, tedavinin mümkün olmadığı hastalıklarda kullanım alanları bulunmaktadır. Yalnız direkt klinik çalışmalar bu konuda epey yapılmış ve bu konularda etkili olduğuna dair kanıtlar bulunmakla birlikte bunların insan çalışmaları yeterli değildir. Bunlarda insanların üzerinde klinik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Ancak bu süreç böyle devam ederken ciddi bir ticari değeri olan mantar türüdür" dedi.
50 GÜN İÇİNDE ŞAPKA VERİYOR
Reishi mantarının 50 gün içinde şapka vererek hasada uygun hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Sert ve odunsu bir mantar türüdür. Bu mantar direkt yemek olarak tüketilmez. Sert bir kabuğu olduğu için çay demleme gibi tüketilir. Şu anda günümüzde tabletlerin içine konuluyor. Bunun dokusundan ya da sporlarından numune alıyoruz. Bu sporlar çok koyu ve kahverengidir. Bunları laboratuvar ortamında uygun yetişme alanlarına ekerek bu mantar türünün istediği sıcaklık, nem, yağış ve besin dengesini tutturarak, ışıklandırmayı da ona göre ayarlayarak misallerini ürettik. Yüzlerce farklı numune alarak mantarı ürettik. Bunların içinde en hızlı üreyenleri ve en verimli olanları seleksiyonla seçerek kendi tescilli türümüzü elde ettik. Bu türümüzün çok büyük bir avantajı var. Kendi laboratuvarımızda yetiştirdik ve Düzce´den toplanmış türdür. Yaklaşık olarak 2 aydan önce, 50 gün içinde şapka vererek hasada uygun hale gelmektedir. Bu da verimi arttıran bir faktördür" diye konuştu.
'ÜRETİCİMİZ İLK PARASINI KAZANDI'
Eski tavuk kümesinde üretim yapan bir kişinin satış yaptığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:
"Bunu sadece üretmek yetmiyor, bunun satışını da yapılması gerekiyor. Yemeğe uygun bir mantar olmadığı için sahada satışı pek mümkün değil. Ülkemizde bunun ticaretini yapan firmalarla da irtibat kurduk. Firmalara üretim yaptırabileceğimize dair sözleşmeler imzalayıp vatandaşlarımızla üretime başladık. Köylerimizden bazısı ilgi duydu. Bir köylümüz kendi eskiden kullanmış olduğu tavuk kümesini tavuk çiftliğinin odalarının birkaç tanesini mantar tesisi haline getirdi. Buna biz akademik destek verdik nasıl yapılacağına dair ve burada onlar üretti. İlk ürünlerini de o firmaya sattı ve ilk parasını kazandı."
KİLOSU 3 BİN LİRA  
Prof. Dr. Kaya, Reishi mantarının fiyatları hakkında da bilgi verdi. Kaya, "Şu an ülkemiz için söyleyeyim, bizde çok fazla yetiştiren yok. Çok fazla yetiştiren var ama küçük ortamlarda kendi ihtiyaçları kadar zaten çok fazla yetişmiyor ve verimi çok düşük. Bu mantar Türkiye´de iç talebi karşılayacak kadar üretilmiyor. Bu nedenle talep fazla olunca pahalı hale geliyor. Bunun perakende kilogram satış fiyatı 3 bin lira civarında. Biz merkezimizde de satış yapıyoruz. Gramla satılıyor. 10 gramı 30 liradan satılıyor. Çay şeklinde demleme usulü kullanıldığı için az az kullanılıyor."DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-01-16 08:19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor
YEREL HABERLER Düzce’de vahşi depolama tarih oluyor
Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi
YEREL HABERLER Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi
Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Düzce ev sahipliğinde tiyatro konuşuldu I. Ulusal ...
Müzik terapi ve uygulamaları ele alındı
YEREL HABERLER Müzik terapi ve uygulamaları ele alındı
Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri bölge sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nin endüstriyel iş birlikleri ...
Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık uyandırıyor
YEREL HABERLER Görme engelli kardeşlerin hikayesi hayranlık ...
TEM otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı Kar sebebiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER TEM otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı Kar ...
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Polis ekiplerinden bayrak hassasiyeti Minibüs sürücüsüne, kirli bayrak cezası
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden bayrak hassasiyeti Minibüs ...
Ek gelir olması için mantar üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Ek gelir olması için mantar üretimine başladı, şimdi ...
Jandarmadan yağmacılara operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan yağmacılara operasyon
Bolu Dağında kar yağışı devam ediyor Kar kalınlığı 20 santime ulaştı
YEREL HABERLER Bolu Dağında kar yağışı devam ediyor Kar kalınlığı 20 ...
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına aşı başlandı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına ...
Korona aşısı için mutlaka randevu alınması gerekiyor Vatandaşlara çağrı: Aşı olacak mıyım diyerek kurumlara gidilmemeli" 2023’e SMS atıp vatandaşlar aşı olabileceklerini öğrenecek
YEREL HABERLER Korona aşısı için mutlaka randevu alınması ...
Düzce’de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu Hasretle beklenen yağış yüksek kesimlere düştü
YEREL HABERLER Düzce’de kar, kartpostallık görüntüler ...
Sanayici 2021’den umutlu Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir; “2020’yi az kayıpla atlattık, 2021’de inşallah iyi geçer” “Bacamızdan çıkan su buharı, çevreye hiçbir zararı yok”
YEREL HABERLER Sanayici 2021’den umutlu Divapan Genel Müdürü ...
DOHACAN’dan Sarıgül’e teşekkür
YEREL HABERLER DOHACAN’dan Sarıgül’e teşekkür
Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır
Akçakoca'da aşı başladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da aşı başladı
Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası
YEREL HABERLER Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası
Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve kümes yaptılar
YEREL HABERLER Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve ...