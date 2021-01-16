Bilsoft Yazılım, KOBİ’lerin perakende satış süreçlerini kolaylaştırıyor

– 2007 yılından beri KOBİ'lere ücretsiz muhasebe programı sunan Bilsoft Yazılım, ticari yazılımlarını kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme ve çeşitlendirme işlemlerini yapıyor.

Yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirdiği muhasebe programlarının yanında, bu programlara entegre şekilde çalışan hızlı satış programı ile kullanıcılarına perakende satış imkanı sunan Bilsoft Yazılım, hızlı satış programının muhasebe programına entegre çalışması, barkodlu satışa ve dokunmatik ekranla kullanıma uygunluğu ile dikkat çekiyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin ticari yazılım ihtiyaçlarını yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla karşılama misyonuyla hareket ettiklerini belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, hızlı satış programına ekledikleri çoklu ödeme ve hazırda müşteri bekletme özelliklerinin zincir marketlerin hızlı satış yazılımlarında bile bulunmadığını ve bu özelliklerle birlikte ön muhasebeye entegre çalışması dolayısıyla programın yoğun talep gördüğünü belirtti. Genel Müdür Veli, ayrıca hızlı satış işlemi gerçekleştiren market ve kırtasiye gibi perakende işletmelerinin işlemlerinin aksamaması için bir sorunla karşılaştıklarında anında teknik destek taleplerinin karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bu doğrultuda Türkiye’nin neresinde olursa olsun kullanıcılarına 7 gün 24 saat teknik destek hizmeti sunduklarını belirtti.

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