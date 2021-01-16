25 kamyon atık çıktı Küçük Sanayi Sitesinden tonlarca çöp toplandı

Düzce Belediyesi ekipleri Küçük Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sitesi bölgesinde biriken moloz ve atıkları bertaraf etti. Bölgeden toplanan atıklar iş makinaları yardımı ile kamyonlara yüklenerek bölge görüntü ve çevre kirliliğinden arındırıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla başlatılan "Temiz Şehir Düzce" kampanyası kapsamında denetimler 7/24 esasına göre devam ediyor. Havadan Drone yardımı ile taranan Düzce sokaklarında lastik yakan vatandaşlar tek tek tespit edilirken, muhtelif yerlerde belirlenen çöp yığınlarına da anında müdahale ediliyor. İhbar ve şikayetleri de değerlendiren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Küçük Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sitesi bölgesinde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden toplam 25 kamyon atığı toplayarak bertaraf edilmesini sağladı.

Çevre kurallarını hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağının altını çizen Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; “Çevre ve insan sağlığı açısından Küçük Sanayi Sitesi içerinde ve hurdacılar sitesi çevresinde çevreye gelişi güzel atılan atıklar ve yapılan kaçak dökümlerin devam etmesi halinde 2872 sayılı kanun gereği yasal işlemler yapılacak. Duyarlı vatandaşlarımızdan boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görmeleri halinde, atıkların çevreye zarar verecek şekilde döküldüğüne ilişkin ihbar ve bilgilendirmelerini yer, adres ve araç plakası içerecek şekilde 153 Beyaz Masa ve Düzce Belediyesi İhbar Hattına iletmesi önemle rica olunur” diyerek vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.