Düzce’de toplu taşımaya hes kodu ayarı Kent kartınızı eşleştirmeyi unutmayın!

İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından Düzce Ulaşım A.Ş, yeni dönemde vatandaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için KentKart ile HES kodlarının eşleştirilmesi için çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Korona virüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek. Düzce’de Kentkart HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Şubat itibariyle başlayacak. Toplu taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşların 15 Şubat itibari ile toplu taşıma kullanabilmek için Kentkarta HES kodu doğrulaması yapması gerekiyor. Kentkart HES kodu eşleştirme yapmayanlar, bu tarihten itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Öte yandan Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Düzce Kentkart değişim ofisinde vatandaşlara HES kodu tanımlanmasında yardımcı olunacağını açıklandı.



Kentkarta HES kodu tanımlama nasıl yapılır?

Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.duzce.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Websitesinde çıkan bilgileri eksiksiz doldurmak gerekmektedir. İlk olarak HES kodunu girmeniz ve TC Kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir. Ardından Kentkartınızın üzerinde sol üst köşesinde yazan kart numarasını giriniz. Son olarak tanımla tuşuna basmalı ve çıkan yeni sayfada yeniden Kentkart numaranızı girerek tanımlamanızı sonlandırmanız gerekmektedir.

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