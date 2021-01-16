Düzce’de konut satışı yarı yarıya düştü

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– Düzce’de konut satışları hızla düşüyor. 2020 yılı Aralık ayında 535 konut satışı gerçekleşti.

Düzce’de konut satışı geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı aralık ayında Düzce’de bin 52 konut satışı gerçekleşirken 2020 yılı aralık ayında ise bu rakam 535 olarak gerçekleşti.

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