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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay’dan geçmiş olsun ziyareti

İHA

Vali Atay’dan geçmiş olsun ziyareti

– Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait olan ve yol yapım onarım çalışması sırasında iş makinesi ile şarampole yuvarlanarak yaralanan İsmail Aytan’ı Vali Cevdet Atay Evinde ziyaret etti.
Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile beraber, Kaynaşlı ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında şarampole yuvarlanan iş makinesinde yaralanan makine operatörü İsmail Aytan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Aytan ailesi ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek Vali Atay’a ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

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