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Avlanma yasağı vatandaşların hamsi özlemini arttırdı Hem balıkçılar hem vatandaş hamsiyi bekliyor Balıkçı Tuncay Kılıç: “Hiçbir balık hamsinin yerini tutmuyor”

İHA

Avlanma yasağı vatandaşların hamsi özlemini arttırdı Hem balıkçılar hem vatandaş hamsiyi bekliyor Balıkçı Tuncay Kılıç: “Hiçbir balık hamsinin yerini tutmuyor”

– Hamsi avına getirilen yasak 28 Ocak tarihine alındı, vatandaşın hamsiye olan özlemi ise uzadı. Balıkçılar, yasağın ardından hamsinin bol miktarda olmasıyla birlikte fiyatların 10 liraya kadar düşeceğini söyledi.
Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve en çok tercih edilen balık olan hamsiyi taze olarak tezgahlarda bulamayan vatandaşlar, hamsi özlemi çekiyor. Düzce’de balıkçılık yapan Tuncay Kılıç, kulağına kar suyu kaçan hamsiyi vatandaşların büyük bir özlemle beklediğini belirterek “Şu anda 10 çeşit balık var tezgahta ama hamsinin yeri ayrı, bambaşka bir şey. Herkes önce hamsiyi soruyor. Bizler de bekliyoruz bakanlıktan gelecek haberi. Bizim içinde çok zor, çalışmak da çok zor. Çünkü bu zamanda herkes hamsi bekliyor. Artık kar da yağdı. Hamsi bu bölgede özellikle çok talep görüyor. Bu bölgenin bakış açısı hamsi oluyor. Doğa Karadeniz’de hamsi yok. Ereğli ile Akçakoca arasında çok görülüyor. Hamsi bizi bekliyor ama hamsiyi tutamıyoruz. Bugün yarın inşallah bir açıklama gelir ve bizde ona göre işimize bakarız. İnsanlar da özlemini gidermiş olurlar” ifadelerinde bulundu.

“Hiçbir balık hamsinin yerini tutmuyor”
Balıkçı Kılıç, diğer balık çeşitlerinin hamsinin yerini tutmadığını belirterek, “Hamsiden sonra tabii ki bölge olarak mezgit ve istavrit çok tercih ediliyor. Ancak hiçbiri hamsinin yerini tutmuyor. Bu dönemde hamsi tavı ve hamsi buğulama en güzel gidiyor. Bir de pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalığa karşı daha iyi mücadelede hamsi olmazsa olmaz. O balıktan omega alınmalı. Akşama sabaha güzel haberler bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hamsi çok çıkarsa 10 liraya kadar düşebilir”
Balıkçı Kılıç son olarak, avlama yasağının sona ermesiyle hamsi fiyatlarının 10 liraya kadar düşebileceğini belirterek, “Avlama yasağı bittiğinde hamsinin fiyatı 15 ila 20 lira arasında olur diye düşünüyoruz. Ama eğer çok çıkarsa 10 liraya kadar da düşebilir. Çünkü hamsi bölgede şuan da yoğun. Hamsi bizi bekliyor biz hamsiyi bekliyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla 7 Ocak’ta başlayan hamsi avlama yasağı 28 Ocak’ta sona erecek.

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