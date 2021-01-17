Düzce’de 2 işletmeye 16 bin TL ceza kesildi

– Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alo 174 Gıda Hattına gelen şikayetleri değerlendirerek gıda ve yem denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında mevzuata aykırı olan 2 firmaya 16 bin 715 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, güvenilir gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı ’Alo 174 Gıda Hattı’ Düzce’de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce’de 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 14 şikayet, ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 2 gıda işletmesine 16 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Aralık ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim iş yerlerinde 608, yem satışı yapan iş yerlerinde 21 olmak üzere toplam 629 denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda, 54 gıda ve yemden ise numune alınma çalışması gerçekleştirildi. Alınan ihracat numunelerinin sonuçları uygun çıktı.

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