Düzce’den 4.2 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besihanelerden Aralık ayında diğer şehirlere 4 milyon 268 bin 235 adet sevkiyat yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Aralık ayı içerisinde 4 milyon 268 bin 235 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sgönderildi. Düzce’de bulunan besihanelerde 23 bin 260 kilogram karkas et ve 2 bin 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.

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