Düzce’den Avrupa’ya 1.3 milyon kilogram fındık ihraç edildi

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– Düzce’den Avrupa Birliği üye ülkelerine Aralık ayında 1 Milyon 371 bin 871 kilogram fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Aralık ayında Düzce’den 1 milyon 371 bin 871 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti bildirildi.

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