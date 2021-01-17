Karın ağırlığına dayanamayan ağaç araçların üzerine devrildi

"Aşı olmamanın vebali var mı?"

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– Düzce’de dallarında biriken kar kütlesinin ağırlığı ile kökünden sökülen çam ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kültür Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta çam ağacı, yoğun kar yağışı sebebiyle iki otomobilin üzerine devrildi. Dallarında biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak kökünden devrilen ağaç park halindeki bir otomobile zarar vermezken, bir otomobilde ise hasar oluştu. Araç sürücüleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı elektrikli testere ile parçalara ayırarak vinç yardımı ile aracın üzerinden kaldırdı.

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