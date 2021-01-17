Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağacı park halindeki cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, itfaiye ekibi ağacı aracın üzerinden kaldırdı. Olay öğle saatlerinde, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinde kar biriken çam ağacı karın ağırlığını kaldırmayarak park halindeki Mine Özçelik´e ait cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında aracın üzerinden kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-01-17 14:51:40



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