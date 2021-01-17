Karadeniz’de dalgalar sahilleri dövüyor Akçakoca’da dalga boyu 5 metreye ulaştı

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı ile etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz’de 5 metrelik dalgalar oluştu.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da kar yağışı ile kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyu yer yer 5 metreye ulaştı. Yetkililer fırtına ve dalga nedeniyle sahil kesimlerinden uzak durulmasını istedi.

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