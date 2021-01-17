Düzce’de, hamile ve engelli memura 1 gün kar izni

– Düzce’de dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün izin verildi.

Düzce’de, geçtiğimiz hafta başlayan ve dünden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle izin verildi. Düzce Valiliği yaptığı duyuruda, “Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklarda göz önünde bulundurularak, 18 Ocak 2021 Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

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