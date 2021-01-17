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Düzce itfaiye görevden göreve koştu Mahsur kalanlar kurtarıldı, ev ve araç üzerine devrilen ağaçlardan kurtarıldı

İHA

Düzce itfaiye görevden göreve koştu Mahsur kalanlar kurtarıldı, ev ve araç üzerine devrilen ağaçlardan kurtarıldı

Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte dört koldan çalışma başlattı. Ekipler, yağışla birlikte kentin belirli bölge ve mahallelerinden gelen ihbarlara anında müdahale ederek yoğun mesai harcıyor.
Düzce Belediyesi, hafta sonu başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyor. Düzce Belediyesi tarafından kar yağışı öncesinde oluşturulan kriz masası koordinasyonu ile gelen ihbarlara kısa sürede müdahale edilirken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise gelen ihbarları ivedilikle sonuçlandırıyor.

Ağaçlar araçların üzerine yıkıldı
Uzunmustafa Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırılan ağaç dalları bir otomobilin üzerine düştü. Yapılan ihbarın ardından hızla olay mahalline giden İtfaiye ekipleri kırılan ağaç dallarını otomobilin üzerinden kaldırdı.

Evin üzerine ağaç devrildi
Bir diğer olay ise Üçköprü Köyü'nde meydana geldi. Yoğun yağan kar yağışı nedeniyle Üçköprü köyünde bir ağaç evin üzerine devrildi. Çevrede güvenlik önlemleri alarak ağacı evin üzerinden kaldıran ekipler merkeze dönüş sağladı.

Bahçeşehir’de köpek kurtarma operasyonu
Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte kentin birçok noktasından gelen ihbarları değerlendiren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir Bölgesinde bulunan iş merkezinde bir köpeğin yüksekten düşerek yaralandığı ihbarını aldı. Olay yerine intikal eden ekipler yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen köpeği 10 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, yaralı köpeğin tedavisinin yapılması için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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