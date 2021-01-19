Kısıtlama sonra hafta kar temizliği ile başladı Esnaf belediye ekiplerine yardım için kolları sıvadı

Haftasonu Düzce’yi etkisine alan kar yağışı kısıtlamaya denk gelince kaldırımlarda biriken karları temizlemek haftanın ilk iş gününde esnafa düştü. Belediye ekiplerine yardımcı olmak isteyen esnaf, kapısının önünde kar temizliği yaptı.

Düzce’de Cumartesi akşamı başlayan ve aralıksız yağan kar, kısıtlamaya da denk gelince şehir merkezinde ve özellikle kaldırımlarda birikmelere neden oldu. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasına karşın yoğun yağış nedeniyle kaldırımlarda biriken karlar, yer yer yayaların geçişlerinde sıkıntı oluşturdu. Kısıtlama sonrası dükkanlarını, işyerlerini açan esnaflar, haftanın ilk iş gününde belediye ekiplerine yardımcı olmak için ellerine kürekleri alarak kapı önü temizliği yaptı.

Hem kapılarının önlerini hem de belediye ekiplerine yardımcı olmak için çalışma yaptıklarını belirten esnaflar, “Kısıtlama nedeniyle kar işyerlerimizin önüne birikmişti. Bizde ilk iş gününe hem belediye ekiplerimize yardımcı olmak hem de kapımızın önünü temizlemek için kürekleri elimize aldık, karları temizledik” dediler.

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