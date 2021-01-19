İkinci aşılama başladı Düzce’de Huzurevlerinde aşılama çalışması başladı 3 bin 473 sağlık çalışanı aşı oldu 600 Huzurevi sakini ve çalışanı aşılanacak

– Sağlık Bakanlığının Çin’den getirdiği Covid19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başladı. Düzce’de 3 bin 473 sağlık çalışanı aşı olurken, 600 huzurevi sakini ve çalışanı içinde aşılama çalışması başladı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği, CoronaVac isimli Covid19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzurevi ve engelli bakımevlerinde kalanlara da uygulanmaya başlandı. Düzce’de ilk olarak Neriman Çilingir Huzurevinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekiplerince Huzurevinde aşılama noktası kuruldu. İlk olarak Huzurevi personellerine aşı çalışması yapıldı. Daha sonra Huzurevinde kalanlara aşılama çalışması yapıldı.

Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı’nda görevli Dr. Hüseyin Çoşkuner, il genelinde bulunan Huzurevlerinde sakinler ve personellerine aşılama çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Dr. Çoşkuner, “ Bugün Sağlık Bakanlığımızın aşılama çalışmaları kapsamında Huzurevlerimizde aşılama çalışmaları yapıyoruz. Huzurevlerimizde risk grubunda bulunan yaşlılarımız olduğu için bu grupta bizim için önemli toplu bir arada yaşadıkları için. Aşılanmaları bağışıklık kazanmaları bizim için önemli. Bugün o çalışmayı yürütüyoruz. Düzce’de ki 4 huzurevinde de aşılama çalışması yapılacak” dedi.



3 bin 473 sağlık çalışanı aşılandı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 14 Ocak 2021’de başlayan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce’de il genelinde 3 bin 473 sağlık çalışanına aşılama çalışması yapıldı. Sağlık çalışanları üzerinde aşılama çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenilirken, Düzce’de 600 huzurevi sakini ve çalışanına da bu süre içerisinde aşılama yapılacak.

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