Düzceli çiftçilere maddi destek verilmeye devam ediyor

– Tarım Bakanlığı çiftçilere maddi olarak destek vermeye devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aralık ayı içerisinde 310 çiftçiye 1 milyon 696 bin 747 lira maddi destek verildiğini bildirdi.

Düzce’de tarımın yükselmesi, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, Aralık ayı içerisinde Düzceli çiftçilere binlerce lira maddi destek sağladı. Bu kapsamda Manda desteklemesi kapsamında 86 yetiştiriciye bin 209 manda için toplam 1 milyon 144 bin 300 lira destekleme işlemi gerçekleştirildi. Ari işletme desteklemesi kapsamında 2 yetiştiriciye 790 büyükbaş hayvan için toplam 308 bin 475 TL destekleme işlemi gerçekleştirildi. Hayvan Hastalık Tazminat Desteklemesi kapsamında 6 yetiştiriciye 8 hayvan için toplam 41 bin 602 lira, Süt Desteklemesi kapsamında 75 üreticiye 469 ton süt için toplam 162 bin 000 lira, Covid19 pandemisi nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine Yem Desteği kapsamında 141 yetiştiriciye 2 bin 62 hayvan için toplam 40 bin 370 lira destekleme olmak üzere toplam 310 çiftçiye 1 milyon 696 bin 747 lira maddi destek verildi.

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