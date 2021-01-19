Düzce’den yurt dışına 5 milyon kilogram ürün

Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Aralık ayı verilerine göre kentten 5 milyon 124 bin 829 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Düzce’de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Aralık ayı verilerine göre, 2 milyon 645 bin 497 kilogram gıda maddesi ve 2 milyon 479 bin 332 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 5 milyon 124 bin 829 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

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