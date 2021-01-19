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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayati Yazıcı Düzce TSO’yu ziyaret etti

İHA

Hayati Yazıcı Düzce TSO’yu ziyaret etti

– Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek sanayi çalışmaları ile ilgili Başkan Tuncay Şahin’den bilgiler aldı.
Düzce’de AK Parti İl Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Düzce’de ki sanayi çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya Düzce ile ilgili bilgiler veren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin: “ İlk olarak 2004 yılında tabi olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sisteminde geçen yıl Türkiye’de ilk kez C sınıfı oda konumundan A sınıfı oda konumuna yükseldik. Odamızı 365 oda ve borsa arasında ilk 16’ya taşıma başarısı gösterdik. Düzce’de faal durumda 5 Organize Sanayi Bölgesi yer almakta. Bunun haricinde de diğer sanayi alanlarımızda da üyelerimiz canla başla üretime, katma değer sağlamaya ve ihracat yapmaya devam etmektedir. Mart 2019 itibariyle dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci de dahil olmak üzere Düzce, yatırım ve ihracat konularında ivme kazanmaya devam etmiş, Türkiye genelinde birçok kalemde ilk 3 sırada yer almıştır. 100’ün üzerindeki ihracatçı üyelerimiz 140 ülkeye ihracat yapmakta, 2019 yılı verilerine göre de bu rakam 1,5 milyar dolar seviyelerindedir. 5.600 aktif üyemizle Türkiye için üretmeye, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamaya devam ederken aynı zamanda ilimizin diğer dinamiklerini de ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Üyelerimizin aktif ihracat işlemlerini yerinde yapabilmeleri adına Gümrük Müdürlüğü girişimlerimizi hızlandırdık ve ilimize Gümrük Müdürlüğü açılması konusunda mutabakata vardık. Fiziki binanın yapılmasının ardından mümkün olan en kısa sürede Gümrük Müdürlüğümüzü de faaliyete geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Düzce’yi yakından takip ettiğini belirten Hayati Yazıcı, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının yakın çalışma ortamı ve başarılarından dolayı Düzce TSO Yönetimini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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