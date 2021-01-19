Gaziler Derneği Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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– Korona virüs’e yakalanarak hayatını kaybeden Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu, geçtiğimiz haftalarda Korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Nefesoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu, Akçakoca’nın Kurukavak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

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