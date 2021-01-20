İtfaiyeden baca uyarısı

– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kış mevsiminde sıklıkla yaşanan baca yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı, yapılması gerekenleri bildirdi.

Kış mevsiminde yaşanan baca yangınlarına karşı itfaiye ekipleri vatandaşları uyardı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, baca yangınları ile ilgili olarak “Son günlerde yaşanan baca ile alakalı yangınlardan dolayı, baca seviyesinin rüzgarlara karşı tedbir maksadı ile en az çatı üst seviyesinde olması sağlanmalı. Bacalar yılda en az iki kez temizlettirilmeli. Bacalar kesinlikle yakılarak temizlenmemeli. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacalar kesinlikle kullanılmamalı. Bacalardaki çatlak ve kırıklar mutlaka onarılmalı. Yakıt kalitesine özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacada sorun yaşandığında derhal 112 numaralı itfaiye telefonu aranmalı” denildi.

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