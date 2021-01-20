Gök kubbeye yolculuk projesine onay

Düzce Üniversitesi TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen “Gök Kubbeye Yolculuk” projesinin 3.sü TÜBİTAK tarafından onaylandı.
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Karaçam koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "Gök Kubbeye Yolculuk" isimli proje, 2226 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin dahil olacağı projede; toplam 23 etkinlik, farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından yürütülecek. Projede, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının Fen Bilimleri öğretim programında, Dünya ve Evren konusu alanında yer alan kazanımlara yönelik kullanabilecekleri yaklaşım ve materyalleri fark etmeleri ve bu yaklaşım ve materyalleri oluşturmaları amaçlanmakta.
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