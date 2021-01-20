Cumayeri belediyesi gece gündüz kar mesaisinde İlçede kar temizleme ve kaldırma çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumayeri belediyesi gece gündüz kar mesaisinde İlçede kar temizleme ve kaldırma çalışmaları sürüyor

İHA

Cumayeri belediyesi gece gündüz kar mesaisinde İlçede kar temizleme ve kaldırma çalışmaları sürüyor

– Cumayeri Belediyesi, kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarla zorlu sınavı başarıyla geçti.
Günler öncesinden yaklaşan kar yağışı ile ilgili tedbirlerini alarak teyakkuza geçen Cumayeri Belediyesi, kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarla göz doldurdu. İlçede her mahalleye yetişen ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürdü. Gündüz saatlerinde de devam eden çalışmalarda kolluk kuvvetleri de belediye ekiplerine yardımcı oldu.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Kar yağışlarında hemşerilerimiz olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalarına devam etmekte. Kar yağışı sonra ana caddeler sonrası ara sokaklarda da çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle vatandaşlarımız sıkça kullandıkları güzergahları temiz tutabilmek için ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Yoğun mesai içerisinde bulunan çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor kendilerine teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

452 bin kilogram et kasaplara gönderildi
YEREL HABERLER 452 bin kilogram et kasaplara gönderildi
Düzce’de aşılama devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce’de aşılama devam ediyor
Gök kubbeye yolculuk projesine onay
YEREL HABERLER Gök kubbeye yolculuk projesine onay
İtfaiyeden baca uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiyeden baca uyarısı
Avukat Ali Dilber, uzmanlık eğitimi almaya başladı
YEREL HABERLER Avukat Ali Dilber, uzmanlık eğitimi almaya başladı
Doğa harikası Aydınpınar Şelaleleri buz tuttu Buzla kaplı şelalenin görüntüsü görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Doğa harikası Aydınpınar Şelaleleri buz tuttu Buzla ...
Gaziler Derneği Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gaziler Derneği Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Hayati Yazıcı Düzce TSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Hayati Yazıcı Düzce TSO’yu ziyaret etti
Kaynaşlı Belediyesi kar kütlelerini kaldırıyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesi kar kütlelerini kaldırıyor
Düzce’den yurt dışına 5 milyon kilogram ürün
YEREL HABERLER Düzce’den yurt dışına 5 milyon kilogram ürün
Düzceli çiftçilere maddi destek verilmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Düzceli çiftçilere maddi destek verilmeye devam ...
Su ürünleri denetlendi
YEREL HABERLER Su ürünleri denetlendi
İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtları mesaisi
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtları mesaisi
İkinci aşılama başladı Düzce’de Huzurevlerinde aşılama çalışması başladı 3 bin 473 sağlık çalışanı aşı oldu 600 Huzurevi sakini ve çalışanı aşılanacak
YEREL HABERLER İkinci aşılama başladı Düzce’de Huzurevlerinde ...
Düzce Belediyesi ekiplerinin kar temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ekiplerinin kar temizliği sürüyor
TEM otoyolunu kapatan kaza kamerada Otoyolu trafiğe kapatan o kazanın görüntüleri çıktı Kar yağışını çeken vatandaş, canlı canlı zincirleme kazayı çekti
YEREL HABERLER TEM otoyolunu kapatan kaza kamerada Otoyolu trafiğe ...
Vali Atay’da katıldı
YEREL HABERLER Vali Atay’da katıldı
İş kulübünden istihdama katkı
YEREL HABERLER İş kulübünden istihdama katkı
Düzce’de kar nedeniyle kapanan 228 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Düzce’de kar nedeniyle kapanan 228 köy yolu ulaşıma ...
Kısıtlama sonra hafta kar temizliği ile başladı Esnaf belediye ekiplerine yardım için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Kısıtlama sonra hafta kar temizliği ile başladı Esnaf ...
Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor Tehlike saçan karlı buzlu yollar için uzmanlardan öneri: "Penguen tarzı dediğimiz kısa ve sürükleyici tarzda yürümenin düşmeyi biraz daha engellediğini biliyoruz"
YEREL HABERLER Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor Tehlike ...
Naylonu kapan çocuklar kara koştu Beyaz örtünün üzerinde naylonla kayarak doyasıya eğlendiler Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Naylonu kapan çocuklar kara koştu Beyaz örtünün ...
Yoğun kar yağışı hayatı felç etti Düzce’de 232 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı hayatı felç etti Düzce’de 232 köy ...
Düzce TEM Otoyolu 13 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Düzce TEM Otoyolu 13 saat sonra trafiğe açıldı