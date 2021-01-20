Bacaya giren Baykuş, evi küle çevirdi 2 katlı ev alev alev yandı

– Düzce’nin Turaplar köyünde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına bacadan giren Baykuşun sebebiyet verdiği öğrenildi.

Yangın Düzce merkeze bağlı Turaplar Köyü Merkezi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şakir Kocabıyık’a ait 2 katlı evin bacasından içeri baykuş girdi. Bir süre sonra evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık, üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi. Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı. Hemen evden dışarı çıkan Kocabıyık durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan 2 katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev sahibi Şakir Kocabıyık, yangının bacadan içeri giren baykuşun bacayı kapatmasından dolayı kaynaklandığını dile getirdi. Kocabıyık, “Baykuş girmiş bacadan içeriye. Ötüp duruyordu zaten. Bacanın deliğini üst kattan kapatmış, baskı yapmış aşağıya doğru. Üst kattan köşe odadan tutuştu. Bizde aşağıdaydık. Koku geldi dışarı çıktım bir şey yok. Üst kata çıktım duman var. Oradan tutuşmuş. Elektrik kontağından çıkmamış. İtfaiye ekiplerini aradık hortumu uzattılar söndürmeye çalıştılar. Söndürdüler. Başka bir evimiz daha var. Korona virüs nedeni ile köyde kalıyorduk. Düzce’de ki evimize gideceğiz artık” ifadelerini kullandı.

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