Çocukları kardan uzak tutmayın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk: "Çocukların karda oynaması onların aktivitelerini artırır, sosyal etkileşimi artacağı için çocukları kardan uzak tutmamak lazım" "Çocukları hasta eden şey mikroplar, mikroplardan korunmanın en iyi yolu da dışarıda olmaktır" "Kar mikrobu kırar"

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk, pandemi süresince çocukların evde kaldığını ve sosyal ortamlarının bozulduğunu belirterek, kar yağışı ile dışarı çıkarak oyun oynamalarının psikolojilerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Çocukların, mikroplar sebebiyle hasta olduğunu ifade eden Öztürk, "Kar mikrobu kırar" dedi.



Hastalıklardan korunmak için çocukların mutlaka sokağa çıkmaları gerektiğini ifade eden Rıfat Can Öztürk, kat kat giyinmek yerine iki kat ince elbise ve mont giydirerek çocukların dışarı çıkartılması gerektiğini söyledi. Çocukları kışın hasta etmediğini dile getiren Öztürk, "Çocukları hasta eden şey aslında mikroplar. Mikroplardan korunmanın en iyi yolu da dışarıda olmaktır. Çocuklar hep dışarıda olmalı ve dışarıda oynamalılar" dedi.



"Kat kat giydirmeyin"

Dr. Öztürk, çocukların dışarı çıkmasının önemli olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabi bu noktada dışarı çıkarken birkaç kuralımız var. Annelerin en büyük kaygısı, 'çocuğum üşür mü?' 'üşürse hasta olur mu?' gibi sorulardır. Çocuklarımızı dışarı çıkartırken en temel kuralımız, çok fazla terlemeyecekleri şeyler giydirmek. Bu çok önemli. Çocukları kat kat, üst üste giydirmek çocuklar hareketli olduğu için terlemesine ve daha çok hasta olmasına neden olacaktır. Bunun için çocuklara ince iki kat üzerine de montunu giydirerek dışarı çıkartmak çok daha güzel olacaktır. Bir diğer önemli kuralımız ise çocukların dışarıda geçirdiği sürede sık sık kontrol edilmelidir. Terliyorlar mı? Aktivitelerinde bir düşüklük var mı? Sık sık bakılmalı. Eğer çabuk terliyor ve yorgunluk belirtileri varsa çocuklar dinlendirilmeli ya da eve alınmalı. Karla birlikte bizlerde çocuklar gibi kendimizi dışarı attık. Çocuklarla birlikte dışarı çıktığımızda ortalama bir yarım saat kadar dışarıda kalmalı sonra dinlenmeli ve dilerlerse 12 saat sonra yeniden dışarı çıkmaları çok iyi olacaktır. Özellikle karlı havalarda saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarıda olurlarsa güneşin etkilerinden daha fazla faydalanmış olurlar. Hem de o arayı daha iyi değerlendirecekleridir. Çocukların karda oynaması onların aktivitelerini artırır. Arkadaşlarıyla sosyal etkileşimi artacağı için çocukları kardan uzak tutmamak lazım” diye konuştu.



"Pandemi süreci çocukların sosyal ortamlarını da etkiledi"

Pandemi sürecinde çocukların sosyal ortamlarının bozulduğunu ancak kar yağışı ile birlikte beraber oyun oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri ortamların oluştuğunu dile getiren Rıfat Can Öztürk şunları kaydetti:

"Aslında çocukların pandemi sürecinde sosyal ortamları azaldığı için kar çok büyük bir nimet oldu . Beraber oyun oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir ortam oluştu. Pandemide ki kuralımız maske ve mesafeydi. Çocuklar dışarıda karda vakit geçirirken birbirleriyle yakın temasta olmadıkları için onların psikolojileri açısından da karda oynamaları çok önemli. Lütfen çocuklarımızı evlere hapsetmeyelim. Kısıtlamaların olmadığı saatlerde çocuklarımızın dışarıda olmasına özen gösterelim"



"Kar yağışı mikropları kırar"

Kar yağışının mikropları kırdığını da dile getiren Dr. Öztürk, “Kar, mikropları kırar. Mevsimsel hava şartları mevsimsel değişiklik gösterecektir. Düzce’mizin de büyük bir sorunu hava kirliliği. Yakıt kullanımı ile birlikte artıyor. Kar yağışı ile birlikte hava temizleniyor. Kışın hastalıkların artmasının önemli nedeni kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyoruz. Pencere kapalı soğuktan korunmaya çalışıyoruz. Kar yağdığında hepimiz dışarıdayız. Bu açıdan bakıldığında kar mikrobu gerçekten kırar" sözlerine ekledi.

