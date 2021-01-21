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Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı

DHA

Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye´ye kaçıp Düzce´ye yerleştiği belirlenen Irak uyruklu M.R., B.A., S.H., A.S., O.M., W.A., A.Y., H.K. ve A.A., adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki  sorgusunda, örgütün sözde bölge emiri, polis müdürü, istihbarat müdürü, lojistik sorumlusu, bomba uzmanı ve savaşçı olarak görev yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-01-21 11:54:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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