Vali Atay’dan tarihi Orhangazi İlkokulunda inceleme

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde bulunan tarihi Orhangazi İlkokulu’nun da yapılması planlanan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Cevdet Atay, Vilayetler Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile beraber ilçede incelemelerde bulundu. Vali Atay ilk olarak Hababam Sınıfı romanıyla bilinen şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz'ın da öğretmenlik yaptığı tarihi Orhangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek, okulda yapılması planlanan restorasyon çalışmaları hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Sonrasında ise Vilayetler Hizmet Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca’nın tarihi mahallesi olan Yukarı Mahalle’ye yapılan binayı, Kalkın Köyünde bulunan oteli gezerek incelemelerde bulunuldular.

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