'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü, buz tuttu. Bölgeye gelen vatandaşlar gölün fotoğraflarını çekti.

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü´nün yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü buz tutan yüzeyi ile güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölü fotoğraflarını çekti.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ

2021-01-21 17:20:53



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