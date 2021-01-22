Sanayi dönüşümünde bir adım daha

– Düzce Belediyesi tarafından eski sanayi sitesinin taşınma süreci için başlatılan çalışmalarda, TOKİ ve DTSO ile yapılan protokoller kapsamında arsa devri için imzalar atıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum arasında TOKİ tarafından yapılacak olan Modern Sanayi Sitesi için yapılan protokolün ardından ikinci bir adım daha atılarak TOKİ’ye arsa devri gerçekleştirildi. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerinde 262 dükkândan oluşan Beslanbey mahallesinde Modern Sanayi Sitesinin inşa edilmesi için arsa devir işlemleri tamamlanarak Düzce Tapu Müdürlüğünde imzalar atıldı. Arsa devir teslim töreninde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürü Ahmet Söğütdelen, Tapu Müdürü Gülsen Sağlam, TOKİ yetkilisi İsmail Can hazır bulundu. Yeni yapılacak olan Modern Sanayi Sitesi yeni yerinde daha modern imkânlarla Düzce’ye hizmet etmeye devam edecek.

Taşınma işlemleri tamamlandığında, eski sanayi sitesinde kamulaştırma uygulanacak ve kentsel dönüşüm başlatılacak. Öte yandan yine aynı protokol içinde bulunan TOKİ’nin 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında MerkezBeyciler mahallesinde taşınmazın ve TOKİ’ye devri gerçekleştirildi. Böylece dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan 300 adet sosyal konut projesinin önünde hiçbir engel kalmadı.

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