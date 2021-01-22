8 saat süren ameliyat ile sağlığına kavuştu

– Safra yolu kanseri (Kolanjiyokarsinom) tanısı konulan hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez yapılan ve 8 saat süren başarılı ameliyat sonunda sağlığına kavuştu.

Düzce ve bölgesine nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi, başarılı ameliyatlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Sarılık, karın ağrısı, şişkinlik ve kaşıntı şikayetleri bulunan ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde safra yolu kanseri tanısı konulan Fatma Akalın (65), zorlu ve kritik bir ameliyata alındı. Düzce Üniversitesi Hastanede titizlikle gerçekleştirilen 8 saatlik ameliyat sonrası takiplerine devam edilen hasta, sağlıkla taburcu edildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen safra yolu kanseri ameliyatı süreci hakkında bilgiler veren Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Peker, “Hastamız Mekanik İkter (Sarılık), karın ağrısı, şişkinlik ve kaşıntı şikayetleri ile kliniğimize müracaat etti. Hastaya yapmış olduğumuz tetkikler neticesine, safra yolları kaynaklı safra sıvısının akışını engelleyen, Klatskin Tümörü Safra yolu kanseri olarak tanımlanan hastalık halinin mevcut olduğunu tespit ettik. Tetkiklerinde kitlenin rezektabıl olduğunu değerlendirdik. Ameliyat öncesi hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık olarak sekiz saat süren bir ameliyat neticesinde kitleyi tanımlanmış cerrahi prosedüre uygun şekilde total olarak rezeke ettik. Ameliyat sonrası 14 günlük takip neticesinde hastayı taburcu ettik. Bugün ise kontrollerini yaptık ve kontrollerinde herhangi bir problem görmedik” ifadelerinde bulundu.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Akalın, ameliyatının iyi geçtiğini ifade ederek Doç. Dr. Peker ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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