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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli bilardocu Savaş Bulut, Güney Kore’de rakip tanımıyor

İHA

Milli bilardocu Savaş Bulut, Güney Kore’de rakip tanımıyor

Milli bilardocu Savaş Bulut, Güney Kore’de yapılan turnuvada dünyanın en iyi bilardocularını geride bırakarak, yarı finale yükseldi.
Pandemi dönemine denk geldiği için çalışmalarını sınırlı imkanlarla sürdüren ancak sıkı bir antrenman döneminin ardından Güney Kore’de yapılan PBA TOUR’da mücadele eden Milli bilardocu Savaş Bulut, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. 17 Ocak’ta başlayan ve Pandemi döneminde turnuvalar iptal olması nedeniyle yapılan tek turnuva olma özelliği bulunan PBA TOUR’a dünyanın en iyi bilardocularının katılıyor.
Turnuvada Savaş Bulut, gruplar şeklinde puan usulu ile yapılan turnuvada 1. ve 2. turda grubundan lider çıktı. Önce 64 bilardocu arasına kalan Savaş Bulut daha sonra ise önce son 32 sporcu arasına ardından da 16 bilardocu arasına kaldı. Yarı finalde ise dünyanın en iyi 3 bilardocusu ile rakip olacak olan Savaş Bulut’a Güney Kore televizyonları da yoğun ilgi gösterdi. Kore televizyonlarına röportajlar veren Savaş Bulut, kardeş bir ülkede olmaktan dolayı kendisini evinde hissettiğini belirterek; “Burada hiç yabancılık çekmiyorum. Koreli,lerin de bana karşı sevgilerini görüyorum. Kardeş bir ülkede mücadele etmekten dolayı da mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum” dedi.

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