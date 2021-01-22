Kızılay’dan sağlıkçılara acil durum konteynırı

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli olan konteynırlar, Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından verildi.

İhtiyacı olan herkesin yardımına koşan Türk Kızılayı bu defa da Düzce Sağlık İl Müdürlüğü’ne destek oldu. Olağanüstü durumlarda İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından kullanılması planlanan 2 tane koyteynır Kızılay Düzce Şubesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ambulans Servisi Başhekimliğinin acil ve olağanüstü durumlarda geçici tıbbi atık deposu ve acil sağlık ekiplerinin olağandışı durumlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılması planlanan konteynırlarda İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Kızılay Düzce İl Başkanı Halil Aydın inceleme yaptı.

Dr. Yılmaz, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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