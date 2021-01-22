Düzcepor Hatıra Biletine destek sürüyor Düzcespor’a erkekler kadar kadınlarda destek veriyor

– 3 lig’de mücadele eden Düzcespor tarafından başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına erkekler kadar kadınlarda destek oluyor. Oxijen Medya Grup Yöneticisi İlkay Karabulut Keleş 100 bilet alarak Düzcespor’a destek oldu.

Misli.com 3.Lig 4.Grupta mücadele eden Düzcespor, “Hatıra Bilet” kampanyası başlattı. Pandemi süreci nedeniyle maçların seyircisiz oynanması tüm futbol kulüplerinde olduğu gibi Düzcespor'da da maddi kayıplara neden oldu. Bu sıkıntıların üstesinden Düzcespor'a gönül veren taraftarları ile gelmek isteyen yönetim Hatıra Bilet kampanyasını hayata geçirdi.

Oxijen Medya grubu yöneticisi İlkay Karabulut Keleş’te Düzcespor ürünlerinin satıldığı mağazaya giderek 100 adet bilet satın alarak kampanyaya destek verdi.

İlkay Keleş, "Düzcespor çok kritik bir süreçten geçmektedir. Kırmızı lacivertli takımımızın şampiyonluk yolundaki adımlarına bir katkı sağlamak için kampanyaya destek oldum. Tüm taraftarları ve Düzcelileri bu kampanyaya bilet alarak destek olmaya davet ediyorum. Şehrimizin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

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