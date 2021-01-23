Düzce'de eksi 26 dereceye dayanamayan ürünler serada dondu Soğuğa sera bile dayanmayınca çiftçilerin zararı büyük oldu Ürünleri serada donan çiftçi Selçuk Eroğlu: “Don olayını beklemiyorduk” “Annem bana bugüne kadar böyle bir olay yaşamadığını söyledi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de eksi 26 dereceye dayanamayan ürünler serada dondu Soğuğa sera bile dayanmayınca çiftçilerin zararı büyük oldu Ürünleri serada donan çiftçi Selçuk Eroğlu: “Don olayını beklemiyorduk” “Annem bana bugüne kadar böyle bir olay yaşamadığını söyledi”

İHA

Düzce'de eksi 26 dereceye dayanamayan ürünler serada dondu Soğuğa sera bile dayanmayınca çiftçilerin zararı büyük oldu Ürünleri serada donan çiftçi Selçuk Eroğlu: “Don olayını beklemiyorduk” “Annem bana bugüne kadar böyle bir olay yaşamadığını söyledi”

– Düzce’de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 26 derecelere kadar düşmesi ile birlikte çiftçilerin mahsulleri dondu. Seralarda yetişen ürünlerin bile donması çiftçileri hayretler içerisinde bırakırken, elde kalan ürünler çiftçilere maddi zarar verdi.
Son yılların en soğuk haftasını geçiren Düzce’de birçok çiftçinin mahsulleri dondu. Tarlalarda ekili olan ürünlerin yanı sıra seralarda dikili olan ürünlerin bile donması çiftçileri hayretler içerisinde bıraktı. Düzce’de baba mesleği olan çiftçiliği sürdürmeye çalışan Selçuk Eroğlu, ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, sera içerisindeki marulların don sonrasında yok olduğunu belirtti. Eroğlu, "Çok beklediğimiz kar yağışı bereketi ile geldi. Biz her yıl bin kök baş marul dikiyorduk. Marullarımız yoğun kar yağışının ardından gelen don ve buzlama nedeni ile maalesef telef olmak durumunda kaldı. Biz çok mücadele verdik. Don olayını beklemiyorduk. Karın böyle soğuk ve ayaz yapacağını düşünmüyorduk. Benden önce çiftçilik konusunda ailem çok tecrübeli. Ben babamla birlikte yoğun kar yağışında seralarımızı kurtarmak için canla başla mücadele verdik. Kesinlikle marullarımızın sera içerisinde donup yanacağını aklımızın ucundan bile geçirmedik. Gördüğünüz şekilde seralarımızda bir çok marulumuz heba oldu. Rokalarımız, maydanozlarımız, Semizlerimiz her biri don nedeni ile yok oldu. Eksi 26 derece soğukluk olduğu için marullarımız o soğukluğa dayanamadı. Dayanamadığı içinde telef oldu” dedi.

“Annem bana böyle bir olay yaşamadığını söyledi”
Daha öncede bir çok kez soğuk gördüklerini, fakat seralardaki ürünlerin donmadığını belirten Eroğlu, “Daha önceki senelerde hiç böyle bir şey yaşanmadı. Bu olayın başımıza gelmesinin ardından ben annemlerle konuştum. Bana ‘Oğlum ben böyle bir soğuk gördüm ama marula bu kadar etki ettiğini görmedim’ dedi. Ben böyle olacağını bilseydim önlem alırdım. Tedbirlerimizi alırdık. Biz buraya bir geldik bakım yapmaya bu şekilde görünce hayretler içerisinde kaldık. Bu soğuğa marullarımız dayanamadı” diye konuştu.

“5 liraya yakın zararım var”
Mahsullerinin donmasının ardından 5 bin liraya yakın zararı olduğunu dile getiren genç çiftçi, "Zararımız belki bazı kişiler için çok büyük gelmeye bilir ama 3.5, 4 bin lira civarında bir zararımız var. Bu az bir maliyet olarak görülebilir ama aşımızla, elimizde yaptığımız için bize çok büyük para olarak geliyor. Maydanozlar, rokalar ve diğer donan ürünlerle birlikte bize zararı yaklaşık 5 bin lira gibi bir rakam oldu” şeklinde konuştu.

“Ekmek yemeye devam etmek istiyoruz”
Eroğlu, “Diğer çiftçilerle de konuştum, onlarda da donma olmuş. Düzce’de çiftçilerin yüzde sekseninde marulları yandı. Çiftçilerin mağdur durumda şimdi. Annem ve babam tarladan çıkmıyor. Emek sarf ediyor, şu marul şu anda yanmamış olsa 34 liraya çok zor satıyoruz. Biz zaten bunun fidesini 1 lira 25 kuruşa satın alıyoruz. Kazıyoruz, ilaçlamasını yapıyoruz gübresini veriyoruz. Tarım İl Müdürlüğü’nden veya Ziraat Odası Başkanlığı’ndan destek bekliyoruz. Mevzumuz 35 bin lira değil, bu işten ekmek yiyorduk. Ekmek yemeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs ayağını ezdi, tutanakta sürücünün değiştirildiğini öğrenince şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Minibüs ayağını ezdi, tutanakta sürücünün ...
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü "Arabamı almayın kurban olayım" diye yalvardı Alkollü sürücüye 4 bin 809 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden sürücü "Arabamı almayın kurban ...
Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan 'kış lastiği' denetimi
Kaynaşlı, kent bilgi otomasyon sistemine geçiyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı, kent bilgi otomasyon sistemine geçiyor
Düzcepor Hatıra Biletine destek sürüyor Düzcespor’a erkekler kadar kadınlarda destek veriyor
YEREL HABERLER Düzcepor Hatıra Biletine destek sürüyor Düzcespor’a ...
Öğrenciler olmayınca öğretmenler kardan adamlara karne verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler olmayınca öğretmenler kardan adamlara ...
Amatör balıkçılar denetlendi
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar denetlendi
Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza
Düzcespor’a MÜSİAD’dan destek MÜSİAD Düzce yönetimi hatıra bilet alarak Düzcespor’a destek oldu
YEREL HABERLER Düzcespor’a MÜSİAD’dan destek MÜSİAD Düzce yönetimi ...
Kızılay’dan sağlıkçılara acil durum konteynırı
YEREL HABERLER Kızılay’dan sağlıkçılara acil durum konteynırı
Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
YEREL HABERLER Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle ...
Milli bilardocu Savaş Bulut, Güney Kore’de rakip tanımıyor
YEREL HABERLER Milli bilardocu Savaş Bulut, Güney Kore’de rakip ...
8 saat süren ameliyat ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 8 saat süren ameliyat ile sağlığına kavuştu
Beyaz masa karla mücadeleyi hızlandırdı
YEREL HABERLER Beyaz masa karla mücadeleyi hızlandırdı
Sanayi dönüşümünde bir adım daha
YEREL HABERLER Sanayi dönüşümünde bir adım daha
Düzce’ye 500 bisiklet ve scooter geliyor
YEREL HABERLER Düzce’ye 500 bisiklet ve scooter geliyor
30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için kamera karşısına geçti Öğrencilerin sorularını cevaplayabilmek için 3 ay emek verdiler Sosyal medyadan yayınladıkları görüntüler ile 1000 öğrencinin sorularını yanıtlıyorlar
YEREL HABERLER 30 gönüllü öğretmen öğrencilerin eğitimine katkı ...
Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz tuttu Fenerbahçe’nin tesislerinin de bulundu alandaki gölde kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası göleti buz ...
Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
YEREL HABERLER 'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
Vali Atay’dan tarihi Orhangazi İlkokulunda inceleme
YEREL HABERLER Vali Atay’dan tarihi Orhangazi İlkokulunda inceleme
Futbol sahası kardan temizlendi
YEREL HABERLER Futbol sahası kardan temizlendi
Tesisatlarınızı dona mahkum etmeyin
YEREL HABERLER Tesisatlarınızı dona mahkum etmeyin
Mobilya bakım atölyesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mobilya bakım atölyesinde çıkan yangın korkuttu