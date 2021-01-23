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Düzceli balıkçılar vatandaşa ucuz balık yedirmek için yasağın kalkmasını bekliyor Balık avcılığı yapan Tuncay Kılıç: “Hamsiler bu yıl göç etmedi” “Bu yıl bütün hamsiler Batı Karadeniz’den çıkıyor”

İHA

– Karadeniz'de hamsi avının geçici olarak yasaklanma süresinin bitimine günler kala hazırlıklarını tamamlayan Düzceli balıkçılar, denize açılacak teknelerin bol av ile kıyıya dönüp ve vatandaşlara ucuz balık yedirecekleri gününün hayalini kuruyor.

Düzceli balıkçılar vatandaşa ucuz balık yedirmek için yasağın kalkmasını bekliyor Balık avcılığı yapan Tuncay Kılıç: “Hamsiler bu yıl göç etmedi” “Bu yıl bütün hamsiler Batı Karadeniz’den çıkıyor”

– Karadeniz’de hamsi avının geçici olarak yasaklanma süresinin bitimine günler kala hazırlıklarını tamamlayan Düzceli balıkçılar, denize açılacak teknelerin bol av ile kıyıya dönüp ve vatandaşlara ucuz balık yedirecekleri gününün hayalini kuruyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz’de hamsinin boyutlarının yasal avlanma sınırının altında olması nedeni ile Hamsi avını 20 gün yasaklamıştı. Hamsinin en yoğun tüketildiği zamanlarda taze hamsi tezgahlarda yerini alamayınca, balıkçılar da yasak sürecinde vatandaşlara buzhane veya Marmara Denizi'nden çıkartılan hamsiyi satmaya başladı. Tonlarca hamsi avlanması hayaliyle için yasağın kalkmasını bekleyen Düzceli balıkçılar, yasağın kalkmasıyla vatandaşlara ucuz ve bol balık yedirmeyi hedefliyor.

“Hamsiler bu yıl göç etmedi”
Hamsinin geçtiğimiz yıllarda Doğu Karadeniz’e göç ettiğini fakat bu yıl hamsinin Zonguldak Kozlu’dan Doğu Karadeniz’e gitmediğini belirten Tuncay Kılıç adlı balıkçı, "Balık rezervleri bu sezon çok iyi durumda. Normalde sezona palamutla felan başladığımız için bu sene palamutçulukta oldu. Ciddi anlamda palamut oldu. Hamsi de keza çok iyi durumda. İkisi bir arada çok olması az görülebilen bir olaydır. Hem palamutçuluk hem hamsicilik çok şükür bu sene ikiside var. Rezerv olarak hamsi normalde Doğu Karadeniz’den Gürcistan tarafından göç halinde oluyordu. Havadan mıdır, ikliminden midir tam olarak bilmiyoruz ama buralarda çok hamsi var. Ereğli burnundan hamsi ileriye doğu Karadeniz’e geçmedi. Bizde akşama sabaha haber izliyoruz bekliyoruz. Bakanlıktan haber gelirse hemen teknelerimiz ile açılıp balık avına gideceğiz. Bölgede ki insanlara hamsiyi ulaştırmayı bekliyoruz. Balık avının sona ermesine kısa bir zaman geldi. 12 aylık zamanımız var. Bu kısa süreç içerisinde herkes inşallah hamsiye doyar” dedi.

“Şu anda bütün takımlar Batı Karadeniz’de”
Doğu Karadeniz bölgesine hamsilerin geçmemesinin ardından hamsi avında kullanılan bütün takımlar, takalar ve teknelerin Batı Karadeniz Bölgesi’nde olduğunu belirten Kılıç, "Bu sene Doğu Karadeniz bölgesinde balık kıtlığı var. Palamutta da yine öyle oldu. İklimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu tam çözemedik. Bu zamanlarda hamsi oraya göç ediyordu. Oradan Gürcistan ile Rusya taraflarına doğru gidiyordu. Ama şu anda hamsi bu taraflarda. Komple buralarda. Deniz üzerinde avlanma yapan bütün takımlarda İstanbul Şile burnundan Zonguldak Kozlu’ya kadar buradalar. Bu ülkede ki en büyük hamsi motorlarının hepsi şu anda bu bölgede. Onlarda bizim gibi yasağı bekliyorlar. İnşallah akşama sabaha bir hayırlı haber alırız. Ondan sonra bizde hamsi avına başlarız” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanına balıklar bu bölgeden gidiyor
Geçtiğimiz yıl 23 milyon ton çıkan hamsinin denizlerde çok olduğunu bu sene geçen senenin üzerinde olacağını belirten Kılıç, “Denizde ne kadar hamsi olup olmadığı ile ilgili net bir rakam veremeyiz. Ama hamsi var. Hamsi bol, denizlerde hamsiler yasağın kalkması ile birlikte avlanmayı bekliyor. Özellikle biz burada olduğumuz için bu bölgeye dışarıdan da takımlar geldi. Doğu Karadeniz bölgesine de bu yıl hamsi bu bölgeden gidiyor. Anadolu’ya Hamsi yine bu bölgeden gidiyor. İstanbul’a, Bursa’ya, Ankara’ya da bu bahsettiğim bölgeden hamsi gidiyor. Bu sene bolluk var. Hem hamside hem palamutta ciddi bir yoğunluk var” dedi.

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