Meslek hayatında kemlik önemli

– Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, meslek hayatında kimliğin çok önemli olduğunu ve bu kimliğin de markaya dönüştüğü zaman ilerlemenin önün açıldığını ifade etti.

Düzce üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları özel sektör çalışanları, fakültenin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde bir araya geldi. İlginin yüksek olduğu 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Orman Fakültesi mezunları, öğrencilikten meslek hayatına kadar yaşadığı deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Etkinliğin moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, eski öğrencilerle bir arada bulunmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, Orman Fakültesi’nin gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğrencilik yıllarındaki hatıralarını paylaşarak konuşmalarına başlayan Düzce üniversitesi Orman Fakültesi mezunları, öğrenciler için yaptıkları tavsiyelerde stajın önemine vurgu yaparak, staj çalışmalarını kesinlikle ihmal etmemelerini istedi. İş hayatında mesleki bilginin önemli olduğunu ifade eden konuşmacılar, mesleki bilginin yanında çözüm odaklı olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Mezun olacak öğrencilerin azimli, meraklı ve istekli olmaları tavsiyesinde bulunan sektör temsilcileri, Peyzaj Mimarlığı mesleğinin kolay bir meslek olmadığını ve bunun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Düzce üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, meslek hayatında kimliğin çok önemli olduğunu ve bu kimliğin de markaya dönüştüğü zaman ilerlemenin önün açıldığını ifade etti. Meslekte başarılı olmak için; girişimciliğin, inovasyonun ve gündemi takip etmenin önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Uzun, gündemi takip edip, ihtiyaç duyulan ilkleri gerçekleştirenlerin, sektöre yön verir hale geleceğinin altını çizdi.

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