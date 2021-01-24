Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük için sarı kod uyarısı verildi

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te 25 Ocak Pazartesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te 25 Ocak 2021 Pazartesi günü gece 00.00 ila 26 Ocak 2021 Salı günü gece 00.00'a kadar sürecek fırtına, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (6090 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90120 kilometre/saat) bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca ağaç veya direklerin devrilmesi de beklenen hadiselerdendir. Bu durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.