Kar birikintileri ile 'kardan kedi' yaptılar

– Düzce’de kardan kedi yapan vatandaş, kedinin ayaklarının olduğu bölüme de yavru köpekler için yuva oluşturdu. Boynunda atkısı, ağaç dallarından ise bıyıkları bulunan kedi, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Düzce’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışmaların ardından tüm sokaklardaki karları temizledi. Zaman içerisinde ise kar birikintileri dondu. Konuralp bölgesinde yaşayan Hanife İlhan, çocuklarıyla birlikte Şehit Murat Gökmen Mahallesi'ndeki evlerinin önüne çıkarak yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kardan kedi yaptı. Kedinin ayaklarının olduğu kesime de yavru köpekler için yuva oluşturan İlhan’ın kardan kedi fotoğrafı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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