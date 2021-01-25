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Alabalık sektörüne Covid-19 darbesi Elde kalan alabalıklar satış boyutlarını aştı Alabalıkların yüzde 90'ını satabileceği günü bekleyen üreticisi Ahmet Bozkurt: "Ürettiğimiz alabalıkların yüzde 90’ını ise restoranlara veriyoruz" "Ama şu anda restoranlarımız kapalı olduğu için hiçbir restorana balık veremiyoruz"

İHA

Alabalık sektörüne Covid-19 darbesi Elde kalan alabalıklar satış boyutlarını aştı Alabalıkların yüzde 90'ını satabileceği günü bekleyen üreticisi Ahmet Bozkurt: "Ürettiğimiz alabalıkların yüzde 90’ını ise restoranlara veriyoruz" "Ama şu anda restoranlarımız kapalı olduğu için hiçbir restorana balık veremiyoruz"

– Korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların kapanması, tonlarca alabalığın üreticilerin ellerinde kalmasına sebep oldu. Pandemi nedeniyle satış boylarını aşan alabalıklar, balıkları satabilmeyi bekleyen üreticileri kara kara düşündürüyor.
Dünya genelinde etkisini sürdüren Korona virüs, tatlı su balığı üreten alabalık çiftliklerini de etkiledi. Hem deniz sezonunun açılması, hem de pandemi tedbirleri kapsamında restoranların kapanması sebebiyle alabalık tüketiminde ciddi azalma yaşandı. Çiftliklerde üretilen balıkların yaklaşık yüzde 90’ı restoranlara verilirken, bugünlerde ise alabalıklar üreticilerin ellerinde kalıyor. Aynı zamanda elde kalan alabalıklar da günden güne büyüyerek, ortalama satış boyutunu aşıyor. Üreticiler, 510 TL arasında satılan alabalıkları satabilecekleri günleri bekliyor.

"Alabalıklar satılmayı bekliyor"
Düzce’de 26 yıldır Alabalık çiftliği işleten ve her yıl binlerce balığı vatandaşların tüketimine sunan Ahmet Bozkurt, Korona virüs sebebiyle çok sayıda balığın ellerinde kaldığını söyledi. Ürettikleri alabalıkların yüzde 90’ını restoranlara verdiklerini kaydeden Bozkurt, "Alabalığı üretmek için yumurta olarak alıyoruz. Yumurtayı kuluçka halinden çıkarttıktan sonra yaklaşık 1 sene havuzlarımızda besliyoruz, büyütüyoruz ve böylece satışa sunuyoruz. Ürettiğimiz alabalıkların yüzde 90’ını ise restoranlara veriyoruz. Elimizde kalan yüzde 10’luk kısmını da vatandaş alıyor. Ama şu anda restoranlarımız kapalı olduğu için hiçbir restorana balık veremiyoruz. Ürettiğimiz balıkların yüzde 90’ını satılacağı günü bekliyor. Bu bizim çiftliğimizde sorunda oluşturuyor. Çünkü haddinden fazla büyüdüler. Normal satış boyutunu geçtiler. Sonucu ne olacak bizde bekliyoruz" dedi.

"Deniz sezonunun kapanmasını bekliyoruz"
Tatlı su ve deniz balıklarının her zaman tüketilmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, "Balığın her türlüsü her zaman tercih edilmeli. Vatandaşlarımızın maddi imkanları doğrultusunda haftada en az 2 öğün balık yemesi gerekiyor. Bu bir damak tadıdır. Alabalık yemek isteyenlere mutlaka tavsiye ederiz. İki öğün yedikten sonra hiçbir sorun olmaz. Ama şu anda deniz sezonu açık olduğu için, vatandaşların çoğu deniz balığı tercih ediyorlar. Bizde deniz sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Deniz sezonu bittikten sonra bizde mutlaka artış olur. Yüzde 90 oranında bir artış olacaktır. Ama şu anki durgunluğumuzun yüzde 80’i restoranların kapalı olmasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

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