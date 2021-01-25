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Bahçeden dönünce sobadan zehirlenen 4 çocuğu baygın halde buldular Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı

İHA

Bahçeden dönünce sobadan zehirlenen 4 çocuğu baygın halde buldular Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı

– Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla Köyünde, ailelerinin bahçeden döndüğünde baygın halde bulduğu 4 çocuk, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre vak’a Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Soner B.’ye ait evde yanan soba lodos nedeniyle geri tütünce evde bulunan ve uykuda olan yaşları 6 ile 14 arasındaki H.İ.B., İ.B., D.E. ve G.Ç. zehirlendi. Bahçeden eve dönen aile büyüklerinin fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Ambulansına haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alının çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzce Valiliği de lodos nedeniyle yaşanacak, ağaç, direk devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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