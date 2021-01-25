Düzce'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 çocuk hastanelik oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Çilimli ilçesi Kafyayla köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Soner Bıçak´a ait evde yanan soba lodos nedeniyle tüttü. Bahçeden eve gelen aile, çocukları Halil İbrahim (11), İnci (7), akraba çocukları Gülcan Çelebi (13) ve Duru Eroğlu´nu (14) yataklarında baygın halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 çocuk, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Çilimli Tezcan SOLMAZ
2021-01-25 14:25:26
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