Kaçak avcı jandarmanın yol uygulamasında yakalandı:13 bin 878 lira ceza

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta F.Ç.´nin avlanarak vurduğu 13 kuş ele geçirildi. F.Ç.´ye toplam 13 bin 878 lira ceza kesildi.Düzce´de, jandarma ekipleri, Üçyol köyü yolunda yaptığı uygulama sırasında F.Ç. idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada avlanan 1 adet angut kuşu, 5 adet ördek, 7 adet güvercin ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri gerekli idari işlemleri yaparken Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´ne de haber verdi. Jandarma, F.Ç.´ye avlanma izin belgesi olmaması, yasak günde av yapması, haznesi 2 fişek ile sınırlandırılmayan tüfekle av yapması, koruma altındaki tür olan angut kuşunu avlaması ve avlanma miktarları üzerinde av yapması nedeniyle 3 bin 594 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 13 adet kuş için ise 10 bin 284 TL tazminat bedeli uygulandı. Toplam 13 bin 878 lira ceza kesilen F.Ç.´nin, silahına ve vurduğu kuşlara ise el konuldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-01-25 14:41:10
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