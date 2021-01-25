Kardüz’e tatilcilerden büyük ilgi

Düzce’nin en yüksek noktası olan ve geçmiş yıllarda kayak merkezi yapılması için çalışmalar yapılan Kardüz, kayak merkezi olmamasına ve pistlerin yapılmamasına rağmen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Düzceliler, geçen hafta yoğun kar yağışının ardından bol oksijeni ve muhteşem görüntüsü için Kardüz’ü tercih ediyor. Yaylaya çıkan vatandaşlar ise zirvede bol bol kartopu oynayıp, oksijen depoluyor.

Kartepe ve Kartalkaya gibi kayak merkezleri ara tatil ile birlikte tatilcilerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken Düzceliler de soluğu Kardüz’de alıyor. Düzce’nin kış turizm merkezi olması için geçmiş yıllarda yoğun çalışmalar yapılırken, tesisleşmeye ara verilmişti. Ancak geçen hafta Düzce’yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası karlı tepesiyle Kardüz, Düzcelilerin ilgi gösterdiği noktalardan olmaya devam ediyor. Havadar yapısı, panoramik görüntü sunan ve doğasıyla vatandaşların vazgeçemediği noktalardan olan Kardüz, Kış Mevsimini doya doya yaşamak isteyenler için imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Düzcelilerde bu ortamda hem dinlenmek hem karın tadını çıkartmak hem de stresten uzaklaşmak için çıktıkları Kardüz’de doyasıya eğlendiler.

Kardüz’de atmosferin tadını çıkartmak için çıktıklarını belirten Nuray Okşit, “Çocuklarla birlikte pandemi süreci bizim için stresli geçiyordu. Bu sürecin stresinden kurtulmak, nefes almak için Kardüz’e çıktık. Bu doyulmaz manzarada hem karın hem doğanın tadını çıkarttık. Herkesi bu tadı yaşaması için Kardüz’e çıkmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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