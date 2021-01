Kaynaşlı’da esnafa bin 500 liralık gıda çekleri dağıtıldı

– Kaynaşlı Belediyesi korona virüs salgını kapsamında kapalı kalan işletmelere bin 500’er liralık gıda çekleri dağıtımına başladı. İlçe genelinde esnaflara maddi olarak destek verildiğini belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, “Esnafımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını nedeni ile bir çok işletme salgın kapsamında kapatıldı. Kapatılan işletmelerin maddi güçlük çekmemesi için Kaynaşlı Belediyesi’de harekete geçti. Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede faaliyette bulunan kahvehane esnaflarına bin 500’er liralık gıda çeki dağıtılma çalışması başlattı. Başkan Şahin, “ Korona virüs nedeni ile esnaflarımız can çekişiyor. Bizde Belediye olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren kahvehane esnaflarımıza bin 500’er liralık gıda çeklerini dağıtmaya başladık. Allah’ın izni ile bugünleri hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

