Kızılay yöneticileri Düzcespor’un yanında

– Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Şube yönetim kurulu üyeleri, Düzcespor yararına başlatılan hatıra bilet kampanyasına katıldı. Üyeler kendi aralarında topladıkları ile 100 bilet alarak kampanyaya destek verdi.

Korona virüs salgını nedeni ile stadyumlarda müsabakaların seyircisiz oynanmasının ardından Düzcespor’da hatıra bilet kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyanın ardından bir çok kuruluş destek verirken, Düzce Kızılay yönetim kurulu üyeleri de kampanyaya sessiz kalmadı. Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında topladıkları ile 100 bilet alarak kampanyaya destek verdiler.

Halil Aydın, “Düzcespor yönetim kurulu ve futbolcular korona virüsü atlatmalarının ardından immün plazma ve kan bağışı gerçekleştirdiler. O gün birlik beraberliği gösterdiler ve insanlarımıza umut oldular. Sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyulması halinde birbirlerine desteğin önemini gösterdiler. Düzce'miz de genç kardeşlerimizi spora yönlendirerek ülkemizin dört bir yanında başarı ile temsil eden Düzcespor’a teşekkür ederim. Bizler Kızılay Düzce Şubesi yönetim kurulu üyelerimiz ile Düzcesporumuzun hatıra bilet kampanyasına 100 bilet alarak destek verdik. Tüm Düzceli hemşehrilerimizi de destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

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