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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Konseyi Başkanı Avukat Dilber’den kampanyaya destek

İHA

Kent Konseyi Başkanı Avukat Dilber’den kampanyaya destek

– Misli.com 3. Lig 4. grupta mücadele eden Düzcespor için Hatıra Bilet kampanyası başlatıldı. Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber’de 100 bilet alarak kampanyaya destek verdi. Ayrıca kent konseyi üyeleri de kampanya kapsamında bilet aldı.
Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, Düzcespor yararına başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına sessiz kalmayarak destek verdi. Ali Dilber kendi adına 100 hatıra bileti alarak kampanyaya destek verirken, kent konseyi üyeleri de hatıra biletlerden satın alarak Düzcespor’a destek oldu. Misli.com 3. Lig 4. Grupta yer alan Düzcespor için başlatılan kampanyaya tüm Düzcelileri davet eden Başkan Ali Dilber "Düzcespor şehrimizin takımıdır. Başlatılan bu güzel kampanyaya bizlerde destek vermek istedik. Kent Konseyi üyelerimiz ile birlikte buradayız. Düzcespor’un mağazasından şahsım adına 100 bilet satın aldım. Ayrıca kent konseyi üyelerimizde kampanyaya destek vererek hatıra biletleri aldı. Tüm Düzcelileri kampanyaya destek vermeye bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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