Düzce'de eş zamanlı 4 adrese uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

– Düzce'de 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi, Azmimilli Mahallesi, Kazukoğlu Mahallesi ve Çay Mahallesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve içerisinde bulundukları araçlarında yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında da 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.