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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hapis cezası olan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

İHA

Hapis cezası olan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Gece Kartalları' hapis cezası bulunan şahsı uyuşturucu ile yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler denetimlerini sürdürdü. Çamlıevler Mahallesi mevkiinde araç içerisinde 2 şahsın olduğunu fark eden ekipler, şüphe üzerine kontrol gerçekleştirdi. Şahısların üzerinde yapılan aramada 22 adet uyuşturucu hap, 9 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde bulunan S.A.’nın uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi.
S.A. ile birlikte yanında bulunan F.B. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorgularının ardından 2 şahıs adliyeye sevk edildi. S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.B. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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